«Любят прощать»: Почему жертвы домашнего насилия возвращаются к тиранам
Женщины, которые повторно сталкиваются с домашним насилием, редко возвращаются в кризисные центры, сказала НСН Наталья Завьялова.
Женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, часто могут вновь возвращаться в деструктивные отношения или встречают тирана, заявила в пресс-центре НСН руководитель ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова.
«Менталитет наших российских женщин такой. Они обращаются в полицию, а потом заявление забирают. Она не хочет его наказывать и возвращается. Причин много: экономическая зависимость, квартирный вопрос. Она прекрасно понимает, что, возможно, вернется и все повторится. Но за 10 лет только 21 женщина вернулась к нам повторно, что составляет всего 7% от общего числа. Это не говорит о том, что все прекрасно живут. Просто уже не обращаются за психологической и юридической помощью, не возвращаются в убежище. Как правило, даже если женщина развелась и начинает все с чистого листа, она попадает к нам еще раз. Она выходит замуж за того же, от которого ушла. Это тоже доказанный психологический факт. Это не говорит о том, что центры плохо работают. Это заявительный характер самой женщины. Она говорит, что не хочет, чтобы ее потом контролировали. У нас есть персональные помощники, тем не менее, если она не захочет, чтобы мы знали о ее судьбе, мы не имеем права вмешиваться. Исключение – несовершеннолетние дети», - рассказала она.
Ранее руководитель центра «Дом для мамы» Мария Студеникина сообщила «Радиоточке НСН», что за годы работы за помощью обратились более 74 тысяч женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах
- В детском саду Петербурга выявили 17 случаев сальмонеллеза
- Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
- СМИ: 85 завербованных обманом граждан Индии вернулись из российской армии
- Майя Санду: Граждане поддержали евроинтеграцию Молдавии
- На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений
- СМИ: Башенный кран рухнул на севере Москвы
- Мартин Гаррикс стал лучшим диджеем 2024 года
- Три человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
- Режиссер Люк Бессон рассказал, почему не снимет сиквелы «Пятого элемента» и «Леона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru