«Любят прощать»: Почему жертвы домашнего насилия возвращаются к тиранам

«Менталитет наших российских женщин такой. Они обращаются в полицию, а потом заявление забирают. Она не хочет его наказывать и возвращается. Причин много: экономическая зависимость, квартирный вопрос. Она прекрасно понимает, что, возможно, вернется и все повторится. Но за 10 лет только 21 женщина вернулась к нам повторно, что составляет всего 7% от общего числа. Это не говорит о том, что все прекрасно живут. Просто уже не обращаются за психологической и юридической помощью, не возвращаются в убежище. Как правило, даже если женщина развелась и начинает все с чистого листа, она попадает к нам еще раз. Она выходит замуж за того же, от которого ушла. Это тоже доказанный психологический факт. Это не говорит о том, что центры плохо работают. Это заявительный характер самой женщины. Она говорит, что не хочет, чтобы ее потом контролировали. У нас есть персональные помощники, тем не менее, если она не захочет, чтобы мы знали о ее судьбе, мы не имеем права вмешиваться. Исключение – несовершеннолетние дети», - рассказала она.

Ранее руководитель центра «Дом для мамы» Мария Студеникина сообщила «Радиоточке НСН», что за годы работы за помощью обратились более 74 тысяч женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

