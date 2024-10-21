«Встречи в выходные»: Недостаток общения с партнером связали с домашним насилием

«Физического насилия не бывает без предварительного психологического унижения. Общая ошибка общества – быстрое вступление в сексуальные отношения. Мы не понимаем, с кем начинаем строить отношения. Допустим, в Москве дальние расстояния, люди встречаются по полгода, приходят друг к другу в гости, но это не то общение. Каждый пятидневку проводит на рабочем месте, потом конфетно-букетная встреча. Это праздник встречи, который каждый делает для себя. Не происходит узнавания человека, просто отдохнули. Когда начинается обычная совместная жизнь, проявляются личностные качества», - сказала она.



В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что проблема с выбором партнера возникает, поскольку люди перестали советоваться с семьей.



«Мы все живем отдельно, у нас нет поколенческих семей. Если бы своего избранника можно было бы привести к маме, папе, бабушке, дедушке, то мудрые бы сразу сказали, как сканер. А мы потеряли культуру межпоколенческих семей. Поэтому совершаются ошибки и бег по граблям», - заявила она.



Ранее руководитель ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова также сообщила «Радиоточке НСН», что женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, часто могут вновь возвращаться в деструктивные отношения или вновь встречают тирана.

