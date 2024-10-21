«Встречи в выходные»: Недостаток общения с партнером связали с домашним насилием

Встречаясь, люди часто ограничивают общение редкими встречами в выходные дни, что не позволяет хорошо узнать друг друга до начала семейной жизни, сказала НСН психолог Любовь Выжанова.

Вступающие в отношения люди проводят вместе лишь выходные и не стремятся узнать информацию друг о друге, подобное незнание не позволяет вовремя заметить предпосылки к развитию домашнего насилия, заявила в пресс-центре НСН руководитель психологической службы ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Любовь Выжанова.

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«Физического насилия не бывает без предварительного психологического унижения. Общая ошибка общества – быстрое вступление в сексуальные отношения. Мы не понимаем, с кем начинаем строить отношения. Допустим, в Москве дальние расстояния, люди встречаются по полгода, приходят друг к другу в гости, но это не то общение. Каждый пятидневку проводит на рабочем месте, потом конфетно-букетная встреча. Это праздник встречи, который каждый делает для себя. Не происходит узнавания человека, просто отдохнули. Когда начинается обычная совместная жизнь, проявляются личностные качества», - сказала она.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что проблема с выбором партнера возникает, поскольку люди перестали советоваться с семьей.

«Мы все живем отдельно, у нас нет поколенческих семей. Если бы своего избранника можно было бы привести к маме, папе, бабушке, дедушке, то мудрые бы сразу сказали, как сканер. А мы потеряли культуру межпоколенческих семей. Поэтому совершаются ошибки и бег по граблям», - заявила она.

Ранее руководитель ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова также сообщила «Радиоточке НСН», что женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, часто могут вновь возвращаться в деструктивные отношения или вновь встречают тирана.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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