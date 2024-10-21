«Это спасение!»: Жертва домашнего насилия рассказала о жизни в кризисном центре
Психологическая и гуманитарная помощь, оказанная в Центре помощи «Дом для мамы», помогает справиться со сложной жизненной ситуацией, сообщила НСН Наталья, пострадавшая от домашнего насилия.
В Центре помощи «Дом для мамы» женщинам в сложной жизненной ситуации готовы предоставить полноценную гуманитарную и психологическую помощь, рассказала в пресс-центре НСН Наталья Набокина, которая обратилась в центр в сложной жизненной ситуации.
«Я жила с мужчиной, который грозился скинуть меня с 13-го этажа. Я была одна и не знала, что жду от него ребенка. Была сложная ситуация: он преследовал, я убегала, уехала в другой регион, чтобы скрыться. Тогда я обратилась в центр на шестом месяце беременности, о нем мне рассказала подруга. Мне тогда некуда было идти вообще. Я обратилась в «Дом для мамы» и меня сразу взяли. На седьмом месяце беременности пришла и жила, пока ребенку не исполнилось 1,5 года. В общей сложности находилась там 2,5 года. Была оказана гуманитарная помощь, предоставили все для малыша – коляски, кроватки. Также получила психологическую помощь. Сейчас я замужем, четверо детей, младшему будет два года», - сказала она под аплодисменты участников пресс-конференции.
По данным Главного информационно-аналитического центра МВД, в 2021 и 2022 годах в России в результате семейно-бытового насилия были убиты 895 женщин. Также в этот период полицейские выявили более 300 тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru