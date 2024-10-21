Детский омбудсмен Москвы: В законе о кризисных центрах нужно прописать помощь мужчинам
В сложную жизненную ситуацию могут попасть не только женщины, но и мужчины с детьми, сообщила НСН Ольга Ярославская.
Важно, чтобы закон о кризисных центрах предусматривал помощь всем семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а не только оказание поддержки женщинам, сообщила в пресс-центре НСН уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Я понимаю статистику, что в основном мужчины – агрессоры. Мы сейчас обозначим только женщин, а если у нас, например, мужчина-погорелец с пятью детьми, ему куда идти? Это вопрос. Если мы в законе пропишем не семью, а только женщин – мы нарушим права мужчин. В кризисную ситуацию может попасть любая семья независимо от гендера», - сказала она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что на данный момент инициативная группа продолжает разрабатывать ГОСТ для кризисных центров.
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