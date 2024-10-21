Детский омбудсмен Москвы: В законе о кризисных центрах нужно прописать помощь мужчинам

«Я понимаю статистику, что в основном мужчины – агрессоры. Мы сейчас обозначим только женщин, а если у нас, например, мужчина-погорелец с пятью детьми, ему куда идти? Это вопрос. Если мы в законе пропишем не семью, а только женщин – мы нарушим права мужчин. В кризисную ситуацию может попасть любая семья независимо от гендера», - сказала она.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что на данный момент инициативная группа продолжает разрабатывать ГОСТ для кризисных центров.

