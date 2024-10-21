Буцкая анонсировала появление QR-кодов кризисных центров в салонах красоты

«Давайте проведем с салонами красоты акцию. У нас есть московский бизнес-омбудсмен, тоже женщина. Думаю, Татьяна Минеева тоже нас поддержит. Давайте там разместим QR-коды, не будем останавливаться», - заявила она.

По данным главного информационно-аналитического центра МВД, в 2021 и 2022 годах в России в результате семейно-бытового насилия были убиты 895 женщин. Также в этот период полицейские выявили более 300 тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием, передает «Радиоточка НСН».

