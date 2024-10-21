Буцкая анонсировала появление QR-кодов кризисных центров в салонах красоты
Размещение информации о кризисных центрах в общественных местах поможет проинформировать как можно больше женщин, сказал НСН Татьяна Буцкая.
QR-коды, представленные в салонах красоты, помогут проинформировать женщин о работе кризисных центров, в которые можно обратиться в сложной жизненной ситуации, сообщила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Давайте проведем с салонами красоты акцию. У нас есть московский бизнес-омбудсмен, тоже женщина. Думаю, Татьяна Минеева тоже нас поддержит. Давайте там разместим QR-коды, не будем останавливаться», - заявила она.
По данным главного информационно-аналитического центра МВД, в 2021 и 2022 годах в России в результате семейно-бытового насилия были убиты 895 женщин. Также в этот период полицейские выявили более 300 тысяч административных правонарушений, связанных с домашним насилием, передает «Радиоточка НСН».
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