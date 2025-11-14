17.11.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аватары против артистов: Как ИИ меняет рынок креативной индустрии?»

После ухода из России в 2022 году крупнейших зарубежных лейблов — Warner Music, Universal Music и Sony Music — на рынок вышли новые игроки, среди них — Koala Music, S&P Digital и Fenix Music и др. Также отмечается, что за последние пару лет количество независимых лейблов в России выросло в два раза. По информации на август 2025 года, на российском музыкальном рынке работает более 80 различных лейблов, которые представляют русскоязычных артистов и занимаются выпуском их треков.

Искусственный интеллект (ИИ) активно интегрируется во все сферы жизни человека, и музыкальная индустрия не стала исключением. Но использование нейросетей в области культуры и искусства вызывает множество споров, хотя первые известные эксперименты в искусственной генерации музыки проводились еще в 50-х годах XIX века. В июне этого года на зарубежных стримингах появилась рок-группа под названием The Velvet Sundown. Количество ежемесячных слушателей коллектива на Spotify — 1,1 миллиона человек. Несмотря на «живые» фотографии в профиле и относительно качественное звучание, оказалось, что группа The Velvet Sundown никогда не существовала.

Участники пресс-конференции:

Директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким;

Продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай;

Генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Ермилов Станислав.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как музыканты относятся к продуктам нейросети в музыкальной индустрии?

Есть ли опасения, что ИИ вытеснит человека с музыкального рынка?

Как нейросети изменили музыкальный мир уже сегодня?

Какая музыка сегодня самая востребованная?

Почему в России существует «музыкальный феномен» среди лейблов?

Как лейблы конкурируют на российском рынке?

Какое место занимают российские лейблы на международном рынке?

Как музыкантам сегодня лучше продвигаться: самостоятельно или через лейбл?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

