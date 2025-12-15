19.12.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Стоп, снято! Как решить проблему нехватки кадров в кинематографе?»

Российская киноиндустрия переживает серьёзный кадровый кризис: число новых проектов постоянно увеличивается, а вот молодых специалистов не хватает. Огромный дефицит работников ощутим на всех ключевых позициях – от ассистентов режиссёров до технических специалистов. По исследованиям рекрутеров, 77% вакансий касаются производственных профессий.

Как сообщают аналитики, в российской киноиндустрии занято 45 тыс. специалистов и 5 тыс. – в анимации. Этого явно недостаточно в ситуации, когда уход ведущих мировых производителей контента создал в России потребность в резком наращивании собственных мощностей, что выявило острую нехватку кадров.

Ежегодно отечественная киноиндустрия теряет порядка 1000 квалифицированных работников. Индустрия подошла к черте, за которой её развитие станет невозможным без планомерной подготовки специалистов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какая реальная ситуация с новыми кадрами на рынке кино в 2025 году?

В чём причина нехватки кадров? Это система блокирует вход новичков или просто мало желающих?

Действительно ли рынок кино за последние годы перегрелся и теперь будет охлаждаться? Завышенные гонорары топовых авторов.

Где продюсеры и режиссёры реально находят новых людей?

Нехватка технического персонала: какая сегодня «профессиональная» мобильность и возможности роста в технических специальностях?

Правда ли, что на рынке не хватает новых авторов, идей, сценариев?

Как преодолеть кадровый провал и увеличить количество молодых специалистов?

Международное сотрудничество в сфере кино: опыт в привлечении молодых кадров на международных проектах.

Участники пресс-конференции:

Наталия Клибанова – российский продюсер, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн»;

Оскар Толкачёв – представитель Молодёжной Ассоциации Кинематографистов Евразии, режиссёр.

Денис Кирис – руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер;

Жан Просянов – российский продюсер, журналист, основатель «Кинотеатр-ру».

