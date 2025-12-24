25.12.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «Эпидемиологическая обстановка в стране. Прогноз на зимний период и весну.»
В декабре в России фиксируют подъем детской заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, о чем сообщают СМИ. В ряде регионов вводятся карантины, эксперты фиксируют уверенный рост заболеваемости. Например, с 4 декабря в Благовещенске ввели обязательный масочный режим из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди детей, в Новосибирской области с 9 декабря ввели масочный режим в школах и детсадах.
Тем временем в России распространяется гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2). В двенадцати регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России назвали этот вирус доминирующим или единственным выявленным у заболевших в текущем сезоне, а на днях выявили новый штамм гонконгского гриппа — подтип К. Эксперты прогнозируют пик заболеваемости гонконгским гриппом к середине января. На сегодняшний день граждане России болеют гонконгским гриппом в легкой и средне-тяжелой форме.
В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:
- Итоги года по эпидемиологической ситуации в стране
- На сколько серьезная обстановка с ОРВИ и гонконгским гриппом в России?
- Планируется ли введение масочного режима в других регионах страны в ближайшее время?
- Как обезопасить себя от заболеваний и простуд в зимний период времени?
- Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья?
