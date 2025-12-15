16.12.2025 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Трагедия из-за ChatGPT: К чему нас подталкивает искусственный интеллект?»

Компания OpenAI и ее крупнейший инвестор Microsoft стали фигурантами судебного иска, связанного с трагическим инцидентом в штате Коннектикут. В иске утверждается, что чат-бот ChatGPT сыграл роковую роль, систематически усиливая параноидальные убеждения пользователя, что в итоге привело к убийству им своей матери и последующему самоубийству. По данным СМИ, одна из аналитических компаний, которая шесть недель тестировала приложение, выдавая себя за детей, провела исследование, где выяснилось, что чат-боты регулярно упоминали насилие, самоповреждение, употребление наркотиков и алкоголя. Тем временем, согласно исследованиям, американские подростки уже всерьез влюбляются в нейросети. При этом ученые из Массачусетского технологического института обнаружили тревожную связь между использованием языковых моделей и снижением когнитивных функций.

Участники пресс-конференции:

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов;

Психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Развитие каких заболеваний провоцирует чат GPT?

Почему человек идет советоваться с нейросетью, а не к близким?

Возможно ли доказать склонение к самоубийству из-за нейросетей?

Нужно ли государству ограничивать использование нейросетей для подростков?

Почему во взрослом возрасте люди становятся зависимы от нейросетей?

