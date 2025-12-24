25.12.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Модные итоги года: Что носили россияне в 2025 году и какие тренды ждут в 2026?»
Модные дома пытаются перестроить стратегии и ответить на главный вызов десятилетия: как удержать внимание глобальной аудитории, которая устала от одних и тех же кодов и перестала покупать ради «имени», поэтому люксовый сегмент сегодня уже не на столько востребован, как раньше. Крупных международных игроков на модном рынке затронули корпоративные перестановки, которые показали, как быстро и хаотично меняется рынок.
Как говорят эксперты индустрии в СМИ, этот год стал одним из самых тяжелых для российских компаний и повлек за собой массовый отток марок. Закрылись или приостановили деятельность около десятка модных имен. Многие игроки переходят на онлайн-платформы, включая маркетплейсы, с которыми становится все сложнее конкурировать. Теперь это вынужденная мера выживания.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Почему в этом году идет сильная «просадка» у российских брендов и даже пострадал люкс сегмент?
- Что выбирали россияне в этом году?
- Как изменились наряды звезд на красных ковровых дорожках в этом году?
- Какие аксессуары сегодня в тренде?
- В чем встречать Новый год 2026 год?
- Что будет модно в 2026 году?
- Как сегодня государство поддерживает отечественных производителей?
Участники пресс-конференции:
- российский дизайнер Игорь Гуляев;
- Основатель группы компаний фэшн-индустрии «Instyle» и бренда одежды OVVIO Александра Тарловская;
- международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;
- ювелир, эксперт в сфере драгоценных изделий, геммолог Ксения Костина.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
