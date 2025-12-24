26.12.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг начальника Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по г. Москве полковника полиции Александра Михайловича Романенко на тему: «Безопасность в период новогодних праздников и итоги 2025 года»

Период новогодних праздников — это не только время отдыха и развлечений. По статистике в это время происходит всплеск преступности и правонарушений. За минувший год экипажи вневедомственной охраны отреагировали на более 150 тысяч вызовов по сигналу «тревога». В этом году новогодние каникулы продлятся 12 дней. Оставшись без присмотра, квартиры жителей столицы становятся объектом повышенного внимания злоумышленников.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Каковы главные итоги вневедомственной охраны Росгвардии Москвы?

Какие правонарушения чаще всего совершаются в период новогодних праздников?

Как защитить свое жилье в период новогодних праздников?

Как меры и мероприятия будут проводится вневедомственной охраной Росгвардии в период проведения новогодних мероприятий?

Сколько сотрудников будут задействованы в патрулировании?

Сколько объектов будет находится под пристальной охраной?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

