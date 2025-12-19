23.12.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Рекорды и сюрпризы российского туризма: главные туристические итоги 2025 года»
Уходящий 2025 год принес новые тренды в туристической сфере. Спрос бьет рекорды, а у российских путешественников меняются предпочтения. Беспрецедентные решения для развития въездного туризма показывают неожиданные результаты.
В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:
- Новые тренды туристического рынка в 2025 году
- Какие направления зарубежных поездок появились в уходящем году для российских туристов?
- Как изменился средний уровень сервиса по итогам сезона?
- Стоит ли ждать увеличения количества туристов из Китая и стран Ближнего Востока?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8