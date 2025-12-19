пресс-конференции
Рекорды и сюрпризы российского туризма: главные туристические итоги 2025 года

12:00

23 декабря 2025

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

8 916 107 77 34

23.12.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Рекорды и сюрпризы российского туризма: главные туристические итоги 2025 года»

Уходящий 2025 год принес новые тренды в туристической сфере. Спрос бьет рекорды, а у российских путешественников меняются предпочтения. Беспрецедентные решения для развития въездного туризма показывают неожиданные результаты.


В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

  • Новые тренды туристического рынка в 2025 году
  • Какие направления зарубежных поездок появились в уходящем году для российских туристов?
  • Как изменился средний уровень сервиса по итогам сезона?
  • Стоит ли ждать увеличения количества туристов из Китая и стран Ближнего Востока?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков

