12.12.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Выходите бесы: Как запрет на мат в интернете коснется музыкальной индустрии?»

В этом году власти особенно следят за интернетом и артистами. Цензура в публичном поле продолжает нарастать. Например, этим летом был представлен законопроект о запрете мата в интернете, который Госдума планирует распространить на все платформы и любые соцсети в случае принятия. Автором является член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Напомним, что после этой инициативы депутат Останина предложила запретить песни культовой рок-группы «Сектор Газа» с содержанием мата. Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не исключает, что в России, скорее всего, начнут запрещать песни с нецензурной лексикой.

Участники пресс-конференции:

Андрей Свинцов — заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи;

— заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи; Елизавета Фомичева — Руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз»;

— Руководитель отдела по работе с партнерами лейбла «Студия Союз»; Марат Пуйман — молодой артист «GRILLYAZH» с миллионом прослушиваний.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Кто должен нести ответственность за нарушение –- артист, лейбл или платформа?

Где проходит граница между госрегулированием и вмешательством в творчество?

Как на практике будут выявляться нарушения? Будет ли реестр нецензурных слов в музыке и тд?

Коснется ли эта инициатива тех песен артистов, которые уже давно хиты и их поют во всех караоке страны?

Чем такой запрет угрожает лейблам, как правообладателям?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

