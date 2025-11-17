Русский мешает? Почему искать «Эдов Ширанов» в России пока рано
Сегодня очень маловероятно, чтобы русскоязычный артист прокатился по всем мировым столицам в концертным туром, сказала НСН Софья Хегай.
Российский музыкальный рынок — в первую очередь русскоязычный, и это создает препятствия для появления в России условного Эда Ширана, сказала в пресс-центре НСН продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай.
«Российский музыкальный рынок — в первую очередь русскоязычный. Это уже создает определенный барьер для того, чтобы музыка стала как у Эда Ширана — понятна массам. На сегодняшний день очень маловероятно, чтобы русскоязычный артист прокатился по всем мировым столицам. В это нужно вложить много труда и, возможно, перестать быть русскоязычным артистом. Искать условных Эдов Ширанов в России пока рановато», — сказала собеседница НСН.
Эд Ширан — британский певец, автор‑исполнитель, композитор, продюсер и актер. Один из самых популярных и коммерчески успешных музыкантов современности, обладатель четырех премий «Грэмми». В 2019 году вошел в топ‑3 самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. В 2025 году включен в список самых влиятельных людей по версии TIME.
Ранее генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов заявил в пресс-центре НСН, что на российском музыкальном рынке главную роль играют концерты, на западной эстраде цифровые релизы важнее.
