Русский мешает? Почему искать «Эдов Ширанов» в России пока рано

Сегодня очень маловероятно, чтобы русскоязычный артист прокатился по всем мировым столицам в концертным туром, сказала НСН Софья Хегай.

Российский музыкальный рынок в первую очередь русскоязычный, и это создает препятствия для появления в России условного Эда Ширана, сказала в пресс-центре НСН продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай.

«Российский музыкальный рынок — в первую очередь русскоязычный. Это уже создает определенный барьер для того, чтобы музыка стала как у Эда Ширана — понятна массам. На сегодняшний день очень маловероятно, чтобы русскоязычный артист прокатился по всем мировым столицам. В это нужно вложить много труда и, возможно, перестать быть русскоязычным артистом. Искать условных Эдов Ширанов в России пока рановато», — сказала собеседница НСН.

Эд Ширан — британский певец, автор‑исполнитель, композитор, продюсер и актер. Один из самых популярных и коммерчески успешных музыкантов современности, обладатель четырех премий «Грэмми». В 2019 году вошел в топ‑3 самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. В 2025 году включен в список самых влиятельных людей по версии TIME.

Ранее генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов заявил в пресс-центре НСН, что на российском музыкальном рынке главную роль играют концерты, на западной эстраде цифровые релизы важнее.

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:ПесниМузыкантыМузыка

