10.12.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Куда вложили россияне 11 триллионов. Инвестиционные итоги 2025 года»

По данным Банка России, активы частных инвесторов у брокеров в 2025 году достигли 11 трлн рублей, а квартальный приток средств — рекордных 574 млрд. Российский рынок показал резкий рост в деньгах в первом полугодии 2025 года, но также и падение активности. Общий объём инвестиций увеличился на 86%, тогда как количество сделок сократилось на 27%. Снижение ключевой ставки ЦБ может стать главным фактором оживления рынка, считают эксперты. Например, при ставке ≤15% аналитики прогнозируют рост объёма инвестиций до 40% во втором полугодии. Также, по предварительным итогам 2025 года, объемы вложений в недвижимость упали на треть. Снижение инвестиций зафиксировано во всех сегментах, кроме гостиничного сектора.

Материал и эфир носят исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Участники пресс-конференции:

Василий Меловацкий , финансист, предприниматель в сфере финтеха, сооснователь венчурного фонда;

, финансист, предприниматель в сфере финтеха, сооснователь венчурного фонда; Алексей Мокров, эксперт по финансовым рынкам, инвестор;

эксперт по финансовым рынкам, инвестор; Александр Волгин, экономист, учредитель инвестиционной платформы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как изменился в 2025 году портрет инвестора?

Сколько россиян решили инвестировать в этом году по сравнению с прошлым?

Сколько россияне накопили и потеряли на инвестициях в 2025 году?

В какие акции инвестируют сегодня чаще всего?

Куда вкладывались россияне в 2025 году?

Насколько часто сегодня инвестируют в цифровые активы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

