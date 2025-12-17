18.12.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» пройдёт брифинг руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Главней всего погода в доме. Какая погода будет в новогоднюю ночь?»

В последнее время в Москву и Подмосковье новогодний снег и морозец приходил редко. Обычным явлением 31 декабря и 1 января стали оттепели, слякоть и дожди. По данным синоптиков, самые высокие температуры в новогоднюю ночь были зафиксированы в Москве в 1925 и 1973 годах. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 5,1 и плюс 4,2 градуса соответственно. А вот самой морозной оказалась новогодняя ночь 1905 года, когда температура опустилась до минус 33,6 градуса.

В ходе брифинга руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов расскажет - Какую погоду ожидать в новогоднюю ночь в Москве и Московской области? В каких регионах 31 декабря будет самым теплым, а где самым морозным? И когда выпадет снег в столице?

