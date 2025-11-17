От творчества к бизнесу: Как менялся музыкальный рынок России в XXI веке
Российская музыкальная индустрия начиналась с коммерческой истории, к чему сейчас и возвращается, сказал в пресс-центре НСН Станислав Ермилов.
Российская музыкальная индустрия идет в сторону все большей коммерциализации, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов.
«Российская музыкальная индустрия начиналась с коммерческой истории. После она вышла немного в DIY-среду, где появилось достаточно много артистов. Это происходило с 2005 по 2016 год. Тогда был скачок DIY-артистов, которые сами развивались, которые приходили в музыку ради творчества. В последние 10 лет идет разворот в сторону бизнеса, то есть мы больше коммерциализируем музыку, все реже в музыку приходят люди, чтобы просто создавать, показывать свое творческое нутро и выплескивать свои эмоции. Сейчас у нас происходит симбиоз творчества и бизнеса. В моем понимании, мы идем в сторону максимальной коммерциализации музыки, поскольку производство становится все дороже», — сказал собеседник НСН.
Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), концертная деятельность остается главным драйвером дохода — у популярных артистов она приносит до 70% заработка, этому способствует и увеличение количества музыкальных событий. Роялти от стримингов стабилизировались, однако нишевые артисты зарабатывают на них заметно меньше, чем на концертах.
Ранее СЕО лейбла «Саппорт Музыка» Даниэль Блехер заявил НСН, что артист может пробиться и без помощи лейблов, однако такой путь будет более тернистым, стандартными условиями сотрудничества музыканта с лейблом считаются 70/30 в пользу артиста.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыкальная индустрия сформулировала принципы регулирования нейросетей
- Генерал Липовой: Зеленский получит от Макрона утилизированные самолеты Rafale
- От творчества к бизнесу: Как менялся музыкальный рынок России в XXI веке
- Россиянам назвали способ защиты от «пенсионеров-скамеров» при покупке квартиры
- Сурганова сравнила участников премии «Все Цвета Джаза» с Моцартом и Бахом
- Суд отправил в колонию владельца селитры, которая вызвала взрыв в Махачкале
- «От угля до лития»: В России назвали убыточные добывающие отрасли
- Посвященная запуску RT рекламная кампания стартовала в Индии
- Операторы получили оборудование для отключения Рунета от мировой сети
- Русский мешает? Почему искать «Эдов Ширанов» в России пока рано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru