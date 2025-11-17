От творчества к бизнесу: Как менялся музыкальный рынок России в XXI веке

«Российская музыкальная индустрия начиналась с коммерческой истории. После она вышла немного в DIY-среду, где появилось достаточно много артистов. Это происходило с 2005 по 2016 год. Тогда был скачок DIY-артистов, которые сами развивались, которые приходили в музыку ради творчества. В последние 10 лет идет разворот в сторону бизнеса, то есть мы больше коммерциализируем музыку, все реже в музыку приходят люди, чтобы просто создавать, показывать свое творческое нутро и выплескивать свои эмоции. Сейчас у нас происходит симбиоз творчества и бизнеса. В моем понимании, мы идем в сторону максимальной коммерциализации музыки, поскольку производство становится все дороже», — сказал собеседник НСН.

Согласно масштабному исследованию Института музыкальных инициатив (ИМИ) (есть в распоряжении НСН), концертная деятельность остается главным драйвером дохода — у популярных артистов она приносит до 70% заработка, этому способствует и увеличение количества музыкальных событий. Роялти от стримингов стабилизировались, однако нишевые артисты зарабатывают на них заметно меньше, чем на концертах.

Ранее СЕО лейбла «Саппорт Музыка» Даниэль Блехер заявил НСН, что артист может пробиться и без помощи лейблов, однако такой путь будет более тернистым, стандартными условиями сотрудничества музыканта с лейблом считаются 70/30 в пользу артиста.

