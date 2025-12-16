18.12.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бум детского аутизма: Почему дети все чаще имеют неврологические заболевания?»

В России зафиксировали всплеск серьезных неврологических заболеваний среди детей. По сообщениям СМИ, одних только случаев заболеваний аутизмом в детском возрасте за последние шесть лет выросло примерно на 140%. По данным ВОЗ, ежегодно количество детей аутистов в мире увеличивается на 13%. В разгар дебатов о причинах аутизма Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила свое экспертное резюме о том, что вакцины не вызывают расстройства аутистического спектра (РАС). Это выводы свежего научного анализа, основанного на десятках исследований.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Как часто стали выявлять неврологические и психологические отклонения у детей?

Какие диагнозы часто сопутствуют аутизму?

Насколько сильно аутизм поддается коррекции?

Как своевременно распознать у ребенка аутизм?

Как часто аутизм передается по наследству?

По каким причинам аутизм может проявляться у взрослых?

Участники пресс-конференции:

первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

психолог, невролог Эрстея Дейс;

эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

