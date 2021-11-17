Жизнь после неприкосновенности: Что грозит депутату Рашкину в деле с лосем

Он добавил, что у него не было с собой оружия, однако впоследствии полиция нашла на недалеко от места задержания чехол с ружьем и охотничий билет на имя Рашкина В. Уже 8 ноября Рашкин выразил готовность помогать следствию в этом деле, об этом он написал в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он также прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою версию по громкому инциденту.



При этом Рашкину по статье о незаконной охоте (статья 258 УК РФ) грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также возмещение ущерба в размере около 400 тысяч за самку лося. Максимальный срок, который можно получить за это преступление - 2 года лишения свободы.

Эксперты отмечают, что он не имел права перевозить мертвого лося в машине, даже если он его нашел. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель программы по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

«Он не должен был трогать лося, потому что с того момента, как начинается транспортировка, он становится участником процесса добывания животного. Необходимо было вызвать службу Охотнадзора или представителей каких-то силовых структур типа МВД, чтобы заактировать этот факт», - сказал Кревер.

Пока что только депутатский мандат защищает Рашкина от наказания. Ряд политиков не поддержал Рашкина. Так, бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что инцидент с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным является «подставой» или местью властей за критику со стороны КПРФ.

«Что касается подставить, – я этот сюжет вообще не понимаю, потому что нельзя подставить взрослого человека, если он не хочет что-то делать. Я не очень понимаю, как здесь можно подставить. Если человек едет на охоту и стреляет – его же не в наручниках туда везут, не накачанным наркотиками», - отметил Рыжков.