Жизнь после неприкосновенности: Что грозит депутату Рашкину в деле с лосем
Коммунист Валерий Рашкин может лишиться привилегий из-за дела о незаконной охоте на лося, однако в КПРФ намерены отстаивать своего соратника.
Генпрокуратура подала представление о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина из-за подозрения в незаконной охоте. Документ уже поступил в нижнюю палату парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ночь на 29 октября в Саратовской области полиция остановила автомобиль депутата Госдумы восьмого созыва Валерия Рашкина, в его багажнике нашли убитого и почти разделанного лося. При этом издание «Регион 64» тогда передавало, что Рашкин не стал проходить тест на алкогольное опьянение. По словам самого депутата, он не убивал животное, а лишь положил его в багажник, чтобы увезти в полицию. По его мнению, инцидент мог быть спланирован полицией.
«Такое количество силовиков приехало в одно место и так быстро. Я просто удивлен. И можно ожидать чего угодно», — сказал Рашкин.
Он добавил, что у него не было с собой оружия, однако впоследствии полиция нашла на недалеко от места задержания чехол с ружьем и охотничий билет на имя Рашкина В. Уже 8 ноября Рашкин выразил готовность помогать следствию в этом деле, об этом он написал в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он также прошел проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою версию по громкому инциденту.
При этом Рашкину по статье о незаконной охоте (статья 258 УК РФ) грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также возмещение ущерба в размере около 400 тысяч за самку лося. Максимальный срок, который можно получить за это преступление - 2 года лишения свободы.
Эксперты отмечают, что он не имел права перевозить мертвого лося в машине, даже если он его нашел. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель программы по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.
«Он не должен был трогать лося, потому что с того момента, как начинается транспортировка, он становится участником процесса добывания животного. Необходимо было вызвать службу Охотнадзора или представителей каких-то силовых структур типа МВД, чтобы заактировать этот факт», - сказал Кревер.
Пока что только депутатский мандат защищает Рашкина от наказания. Ряд политиков не поддержал Рашкина. Так, бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что инцидент с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным является «подставой» или местью властей за критику со стороны КПРФ.
«Что касается подставить, – я этот сюжет вообще не понимаю, потому что нельзя подставить взрослого человека, если он не хочет что-то делать. Я не очень понимаю, как здесь можно подставить. Если человек едет на охоту и стреляет – его же не в наручниках туда везут, не накачанным наркотиками», - отметил Рыжков.
В свою очередь, член думской комиссии по регламенту Василий Власов обвинил Рашкина в пренебрежении интересами своих избирателей.
«Меня больше всего возмутила не незаконная охота депутата Рашкина. Сейчас региональная неделя. Это время, когда депутаты встречаются со своими избирателями. Почему в это время Валерий Федорович с лосем ездил, этот вопрос, наверное, ему надо задавать», - заявил Власов.
В КПРФ Рашкина поддержали. Так, лидер партии Геннадий Зюганов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что инцидент с лосем мог являться частью репрессий против оппозиционной партии.
«Ведут информационную войну, охоту на КПРФ прежде всего. Поэтому им надо успокоиться, если собираются страну лечить и выводить ее из системного кризиса. Пока мы этого не видим», - возмутился он.
А юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал забыть дело, ограничившись дисциплинарным взысканием.
«Не исключено, что он невиновен. Может, он просто был рядом с этим лосем, может, взял себе домой, или не себе – нищим унес, не знаю. Это не тот состав преступления, чтобы лишать мандата и тем более отправлять в места лишения свободы. Много у нас чиновников охотятся с гораздо более грубыми нарушениями», - заявил он.
При этом, по данным Компартии, после думских выборов 17-19 сентября, результаты которых признали не все коммунисты, арестовали уже 106 членов КПРФ. 9 ноября был задержан депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Ранее в среду, 17 ноября, стало известно о задержании депутата приморского заксобрания Артема Самсонова, его подозревают в насильственных действиях сексуального характера. По результатам выборов в Госдуму партия набрала 19,6 % голосов, это стало вторым результатом после Единой России.
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