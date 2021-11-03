Но мандат - оставить! В КПРФ отказались «выгораживать» Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин может стать жертвой нечестной политической борьбы, заявил член фракции КПРФ в Госдуме, юрист Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин, передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. По делу уже назначены необходимые экспертизы.

28 октября стало известно о задержании Рашкина с тушей лося в багажнике автомобиля в Саратовской области. Отмечается, что на месте разделки туши лося были обнаружены карабин с прицелом ночного видения, а также разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.