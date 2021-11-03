Но мандат - оставить! В КПРФ отказались «выгораживать» Рашкина
Юристы КПРФ в «деле с лосем» выступают за справедливость, но при любом исходе не видят оснований лишать Рашкина депутатских полномочий, заявил НСН Юрий Синельщиков.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин может стать жертвой нечестной политической борьбы, заявил член фракции КПРФ в Госдуме, юрист Юрий Синельщиков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин, передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. По делу уже назначены необходимые экспертизы.
28 октября стало известно о задержании Рашкина с тушей лося в багажнике автомобиля в Саратовской области. Отмечается, что на месте разделки туши лося были обнаружены карабин с прицелом ночного видения, а также разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.
«Если вести речь о причастности Рашкина к преступлению, коль скоро подозрение пало на него, судя по нашим СМИ, то в самый раз перевести дело наверх и обеспечить законность дела, чтобы не было нареканий. Там прокурорский надзор мощный. Во всяком случае, таких вот грубых, вульгарных нарушений не допускают в центральном аппарате. Другое дело, что весь следственный аппарат зависим от политики, к сожалению. Я не могу сформулировать обвинение вместо прокуроров и следователей, поэтому я не могу сказать, в чем могут обвинить Рашкина. Я предполагаю, что стрелял не он. Не установлено, что он выехал на охоту на лося, а не на зайца, например. Мы не знаем, что было. Он может говорить неправду, но не быть виновным. Он может быть не осведомлен о чем-то или выгораживать кого-то. Наверное, нужно дождаться либо официальных подозрений. Дело-то по факту возбуждено, а не в отношении Рашкина», - отметил Синельщиков.
По словам депутата, задача партии – не «отбить» Рашкина, а восстановить справедливость.
«Отбивать обвинения в адрес Рашкина будет адвокат. Юристы КПРФ не будут его защищать, они не имеют тех прав и рычагов, которыми обладает личный адвокат, однако адвокат имеет право защищать его всеми средствами, не нарушающими закон. Юристы фракции могут наблюдать за процессом, дать оценку документам. Мы не собираемся его спасти, выгородить. Задача юристов – сделать так, чтобы любое решение в отношении Рашкина было законным. Нужна истина, чтобы всё было на законных основаниях. Чтоб не было такого, как дело Владимира Бессонова из Ростовской области (в 2019 году экс-депутат был приговорен к трем годам лишения свободы по части 2 статьи 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти с причинением легкого вреда здоровью», - прим. НСН). Троих депутатов фракции КПРФ за 10 лет моего пребывания в Госдуме привлекли к уголовной ответственности, и двоих мы, говоря по-русски, «сдали», потому что приговор был обоснованный и правильный, но случай с Бессоновым – бессовестный и безобразный, это примитивная политизация. Если с Рашкиным будет так же, мы будем противиться этому», - подчеркнул Синельщиков.
По мнению депутата, даже в случае виновности Рашкина стоит оставить на посту.
«Если дело против Рашкина направляют в суд, нужно идти в Госдуму, чтобы получить согласие на снятие неприкосновенности. Но не исключено, что он невиновен. Может, он просто был рядом с этим лосем, может, взял себе домой, или не себе – нищим унес, не знаю. Это не тот состав преступления, чтобы лишать мандата и тем более отправлять в места лишения свободы. Много у нас чиновников охотятся с гораздо более грубыми нарушениями. Я считаю, что, даже если бы была доказана его вина, было бы разумнее на этом деле поставить крест и ограничить его рассмотрением комиссии по этике, например», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что компартия проверяет ситуацию с депутатом Рашкиным и примет решение о его дальнейшей судьбе в КПРФ.
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