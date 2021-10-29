«Потрогал – стал соучастником!» В WWF объяснили, чем грозит Рашкину мертвый лось

«Он не должен был трогать лося, потому что с того момента, как начинается транспортировка, он становится участником процесса добывания животного. Необходимо было вызвать службу Охотнадзора или представителей каких-то силовых структур типа МВД, чтобы заактировать этот факт», - сказал Кревер.

При этом он призвал не спешить с обвинениями в адрес парламентария.

«Надо понять, является ли он охотником, из чьего оружия был произведен выстрел, которым был убит лось. Это набор действий силовых структур, криминалистические экспертизы, и забегать вперед, объявляя кого-то безусловно виновным, я бы не стал. Всякое бывает по жизни. В причине гибели лося должны разбираться органы Охотнадзора – была ли это охота, либо лось был сбит машиной или еще что-то. Это установить достаточно легко», - отметил эколог.

По его словам, охота на лосей весьма распространена в России, однако они не относятся к редким животным.

«У нас, к сожалению, достаточно распространена незаконная охота на копытных – оленей, лосей, кабанов. При этом ни один из этих видов не находится под угрозой исчезновения. Когда в Россию пришла африканская чума свиней, был запущен процесс депопуляции, снижения численности кабана до минимально возможного уровня. Но свинья есть свинья. Она очень жизнеспособна и быстро восстанавливает свою численность. Единственный вид, который находился под серьезной угрозой исчезновения из-за браконьеров, это сайгак, который живет в Калмыкии», - рассказал эколог.

Кревер также отметил, что борьбе с браконьерами мешает безнаказанность чиновников, которые, порой, получают наказания «ниже нижнего предела».

«Тут вопрос не в усилении наказания, они и так достаточно высокие, сколько в правоприменительной практике. С одной стороны, у нас не хватает штата охотинспекторов. Пункт номер два – чтобы нарушители не могли избегать наказания. Если это должностные лица, они должны лишаться постов. Плюс людям не должны давать наказания ниже нижнего, предусмотренного законодательством, – менять реальные сроки на условные и так далее. Одно дело, когда в заброшенной деревне местный дедок с древним ружьем вышел застрелить зайца, который там прыгал. Это тоже серьезное нарушение: и ружье не зарегистрировано, и охота без всяких разрешений, но это одна история. Другое дело, когда ведут охоту на редких и особо ценных животных – тигров, больших кошек, белого медведя», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Заявление в полицию на Рашкина по подозрению в незаконной охоте подал Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. По данным ведомства, поздно вечером 28 октября на территории охотничьих угодий прогремели выстрелы. Инспекторы и полиция выехали в их сторону и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, в том числе депутат Валерий Рашкин.