«Как здесь подставить?» Рыжков не считает, что мертвый лось был местью Кремля КПРФ

Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что инцидент с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным является «подставой» или местью властей за критику со стороны КПРФ.

Ранее сообщалось, что Рашкина подозревают в незаконной охоте. В Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.