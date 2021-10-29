«Как здесь подставить?» Рыжков не считает, что мертвый лось был местью Кремля КПРФ
Владимир Рыжков сказал НСН, что не понимает, как могли подставить Рашкина, а Аббас Галлямов назвал его поступок «небольшим грехом».
Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что инцидент с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным является «подставой» или местью властей за критику со стороны КПРФ.
Ранее сообщалось, что Рашкина подозревают в незаконной охоте. В Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.
«Что касается подставить, – я этот сюжет вообще не понимаю, потому что нельзя подставить взрослого человека, если он не хочет что-то делать. Я не очень понимаю, как здесь можно подставить. Если человек едет на охоту и стреляет – его же не в наручниках туда везут, не накачанным наркотиками. А что касается самой истории, пока у нас слишком мало информации, чтобы об этом судить. Мы не знаем, было ли при нем оружие, стрелял он или нет, была ли лицензия на лося и насколько законная эта охота. Видимо, будет следствие, и мы это узнаем», - сказал Рыжков.
При этом он отметил, что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.
«Если будет доказано, что он не имел лицензии и это браконьерская охота, то это может для него тяжело обернуться – привести к возбуждению уголовного дела, лишению мандата депутата Госдумы и даже уголовному наказанию. Это преступление, которое наказывается в России в уголовном порядке», - разъяснил бывший вице-спикер.
Со своей стороны, политолог Аббас Галлямов в беседе с «Радиоточкой НСН» высказала мнение, что Рашкина уличили в «небольшом грехе», за который, его, конечно, будут критиковать власти.
«Рашкин, конечно, подставился под огонь критики, но в целом грех, в котором его уличили, небольшой. Власти безусловно попытаются воспользоваться ситуацией для его критики, но никакого эффекта всё это иметь не будет», - прогнозирует Галлямов.
На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ранее назвавший недавние выборы в Госдуму «самыми грязными» в истории, вновь жестко раскритиковал власти. Он, в частности, написал в Telegram, что «власть в лице Путина и Мишустина провалила не только старые, но и новые обещания».
Политолог Глеб Кузнецов сказал НСН в этой связи, что Зюганов работает «критиком власти», предположив, что ни ему, ни партии в целом, ни другим коммунистам ничего не будет за публичное недовольство Путиным.
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