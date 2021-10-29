«Сожрать целиком этого лося»: Жириновский о мере пресечения для Рашкина

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вариант наказания депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, в машине которого обнаружили убитого лося.

«Лучшее наказание для Рашкина – заставить его сожрать целиком этого лося. Пока не закончит – не выпускать», - высказался Жириновский в своём Telegram-канале.

Валерия Рашкина подозревают в незаконной охоте. Сотрудник ГИБДД задержал автомобиль, в котором был депутат, в багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу обнаружил мёртвого лося и решил отвезти в животное в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Сейчас Валерию Рашкину грозит до двух лет лишения свободы.

В то же время научный руководитель программы по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что не стоит спешить с обвинениями в адрес парламентария: «Надо понять, из чьего оружия был произведен выстрел, которым был убит лось»

