Депутат Рашкин прошёл полиграф в связи с задержанием с тушей лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что прошел проверку на полиграфе с целью подтвердить свою версию по инциденту с убитым лосем, сообщает «Интерфакс».

Дело Рашкина о незаконной охоте передали в СК

По его словам, в официальном заключении ассоциации полиграфологов говорится, что он не врёт, когда говорит об инциденте.

Ранее Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что были назначены экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие депутат, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОхотаДепутатКПРФВалерий Рашкин
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