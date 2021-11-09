Депутат Рашкин прошёл полиграф в связи с задержанием с тушей лося
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что прошел проверку на полиграфе с целью подтвердить свою версию по инциденту с убитым лосем, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в официальном заключении ассоциации полиграфологов говорится, что он не врёт, когда говорит об инциденте.
Ранее Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что были назначены экспертизы по делу о незаконной охоте, в которой, возможно, принимал участие депутат, сообщает RT.
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