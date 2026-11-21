По мнению экономиста, особого смысла в такой стратегии нет. Он обратил внимание на то, что в последние годы к декабрю цены на наиболее востребованные в праздники товары, такие как мандарины, апельсины, курица и кондитерские изделия, как правило, начинают незначительно снижаться, а не расти.

Специалист объяснил эту тенденцию тем, что государство, крупные торговые сети и производители заинтересованы в поддержании позитивного настроения потребителей в конце года. В связи с этим участники рынка и регуляторы прилагают совместные усилия для сдерживания цен на традиционные праздничные товары. Таким образом, покупка продуктов непосредственно перед праздниками может оказаться даже более выгодной.

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