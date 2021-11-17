В Госдуму поступило представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
Представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте, поступило в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Ранее сообщалось, что запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на этой неделе.
"В Государственную Думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина", - сказал Володин.
Первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Рашкина задержали в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области в автомобиле с товарищем. В багажнике машины оказалась разделанная туша лося. Разрешения на охоту мужчины не предъявили. Сам Рашкин утверждал, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Затем в МВД сообщили, что в лесу нашли карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Делом занялся Следственный комитет. Проверку по партийной линии организовала и КПРФ.
На прошлой неделе Валерий Рашкин лично подтвердил готовность сотрудничать со следствием. Он также утверждал, что прошел проверку на полиграфе, и она показала, что он говорит правду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Тим Цзю победил японца Иноуэ в бою за два чемпионских титула
- Вирусолог заявил об упущенной возможности избежать пандемии коронавируса
- В Госдуму поступило представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
- Попова заявила, что больных ОРВИ будут обязательно проверять на COVID-19
- Нейтрализующее COVID-19 лекарство создали в России
- В России создадут базу геномов 100 тысяч граждан
- Умер экс-министр здравоохранения СССР Игорь Денисов
- Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19
- Полиция задержала участников драки в вагоне на МЦК
- Гендиректор МХАТ им. Горького снял с репертуара спектакль с участием Бузовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru