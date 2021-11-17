В Госдуму поступило представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте, поступило в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Ранее сообщалось, что запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на этой неделе.

"В Государственную Думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина", - сказал Володин.

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Первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Рашкина задержали в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области в автомобиле с товарищем. В багажнике машины оказалась разделанная туша лося. Разрешения на охоту мужчины не предъявили. Сам Рашкин утверждал, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Затем в МВД сообщили, что в лесу нашли карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Делом занялся Следственный комитет. Проверку по партийной линии организовала и КПРФ.

На прошлой неделе Валерий Рашкин лично подтвердил готовность сотрудничать со следствием. Он также утверждал, что прошел проверку на полиграфе, и она показала, что он говорит правду.

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ФОТО: РИА Новости
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