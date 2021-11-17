В Госдуму поступило представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте, поступило в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Ранее сообщалось, что запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на этой неделе.

"В Государственную Думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина", - сказал Володин.