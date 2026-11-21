Согласно данным агентства, соответствующее предложение содержится в документе, разосланном европейским дипломатам в пятницу вечером. Ожидается, что датская сторона официально представит свои инициативы для обсуждения на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС, которое состоится в понедельник в Брюсселе.

Ранее Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России для беседы, в ходе которой официально уведомило его об объявлении российского военного атташе персоной нон грата, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».