Дания предложила странам ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам
Дания предложила странам Европейского союза (ЕС) прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а также отказаться от признания российских паспортов старого образца (небиометрических). Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно данным агентства, соответствующее предложение содержится в документе, разосланном европейским дипломатам в пятницу вечером. Ожидается, что датская сторона официально представит свои инициативы для обсуждения на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС, которое состоится в понедельник в Брюсселе.
Ранее Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России для беседы, в ходе которой официально уведомило его об объявлении российского военного атташе персоной нон грата, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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