«Хуже 90-х»: Зюганов пожаловался на травлю КПРФ

Задержание приморского депутата-коммуниста Артема Самсонова может быть результатом объявленной «охоты» на оппозиционную партию, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». О задержании Самсонова стало известно ранее в среду, в его квартире прошли обыски. По данным ряда СМИ, депутата Заксобрания Приморского края подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

«Сейчас этим занимается наша контрольная комиссия, оргконтроль, наши депутаты едут в Приморье этим заниматься. После того, как уясним ситуацию, расскажем. Продолжается охота на КПРФ, она и не прекращалась. Ловят, задерживают, сажают. После выборов уже 106 человек арестовали, кому 10, кому 20 суток ареста дали, кому штраф впаяли, депутату московской думы впаяли штраф больше 600 тысяч рублей. Народное предприятие Грудинина (директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин выдвигался на минувших выборах в Госдуму от КПРФ, - прим. НСН) обложили рейдеры со всех сторон. Ничего нового тут нет. Пока устанавливаем факты, разбираемся», - рассказал лидер фракции.