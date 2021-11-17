«Хуже 90-х»: Зюганов пожаловался на травлю КПРФ
По словам лидера коммунистов, после выборов власти ведут настоящую охоту на КПРФ, и давление на политиков лишь усиливается.
Задержание приморского депутата-коммуниста Артема Самсонова может быть результатом объявленной «охоты» на оппозиционную партию, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». О задержании Самсонова стало известно ранее в среду, в его квартире прошли обыски. По данным ряда СМИ, депутата Заксобрания Приморского края подозревают в насильственных действиях сексуального характера.
«Сейчас этим занимается наша контрольная комиссия, оргконтроль, наши депутаты едут в Приморье этим заниматься. После того, как уясним ситуацию, расскажем. Продолжается охота на КПРФ, она и не прекращалась. Ловят, задерживают, сажают. После выборов уже 106 человек арестовали, кому 10, кому 20 суток ареста дали, кому штраф впаяли, депутату московской думы впаяли штраф больше 600 тысяч рублей. Народное предприятие Грудинина (директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин выдвигался на минувших выборах в Госдуму от КПРФ, - прим. НСН) обложили рейдеры со всех сторон. Ничего нового тут нет. Пока устанавливаем факты, разбираемся», - рассказал лидер фракции.
Зюганов отметил, что КПРФ готова ответить за реальные проступки своих депутатов, однако в ряде случаев преследования ничем не обоснованы.
«Если есть какие-то претензии, то надо отвечать. Но пока что я вижу, вот даже по тому же совхозу имени Ленина, что просто банда организовалась – кто в судебной мантии, кто в мундире прокурорском. Шайка обложила хозяйство, пытается его захватить и уничтожить, распродать. Оно стоит огромных денег, земля рядом дорогая. В этом районе Ленинском было 15 хозяйств, 14 они уже уничтожили. Все до единого, кто там работает, почти 350 человек, вчера вручили заявления генпрокурору с просьбой разобраться. Надо смотреть, но пока всё это выглядит абсолютно криминально и омерзительно», - заявил он.
По мнению Зюганова, некоторые из подобных нападок партии ранее удавалось отразить.
«Я давно попросил президента Владимира Путина прекратить преследования, трижды за последнее время обращались с материалами, чтобы он дал поручения своей администрации. Всё как положено, в ближайшие две недели должны получить ответ. Но то, что творится, хуже 90-х. Бандиты прикрываются патриотизмом. Это можно остановить активными организационными действиями, мы останавливали захват кировского завода знаменитого, однако директор Семененко, талантливый человек, тогда погиб (гендиректор и совладелец петербургского ОАО "Кировский завод" 59-летний Петр Семененко выпал из окна в 2005 году). Тогда это везде было, повсеместно. А организатор этого мародерства, господин Чубайс, сидит в прикремлевской компании», - посетовал политик.
Ранее второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на депутата приморского Заксобрания Самсонова часто выливают грязные слухи, но на поверку все они оказываются фейками.
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