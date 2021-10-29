Променял избирателей на лося: в ЛДПР возмущены коммунистом Рашкиным
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вместо поездок по лесу должен был встречаться с избирателями – свободное время в графике парламентариям выделили именно для этого, заявил депутат от ЛДПР, член думской комиссии по регламенту Василий Власов.
«Меня больше всего возмутила не незаконная охота депутата Рашкина. Сейчас региональная неделя. Это время, когда депутаты встречаются со своими избирателями. Почему в это время Валерий Федорович с лосем ездил, этот вопрос, наверное, ему надо задавать», - сказал Власов в комментарии «Радио 1».
Он пообещал, что решение по Рашкину примет думская комиссия по этике, а затем – и комиссия по регламенту.
Депутата Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого оказалась разделанная туша лося. Охотиться на животное было нельзя. При этом Рашкин отказался от медицинского освидетельствования и заявил, чтолося не убивал – тушу якобы просто нашли.
Позже в лесу нашли карабин и охотничий билет на имя Валерия Рашкина, сообщило МВД.
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