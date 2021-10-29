Променял избирателей на лося: в ЛДПР возмущены коммунистом Рашкиным

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вместо поездок по лесу должен был встречаться с избирателями – свободное время в графике парламентариям выделили именно для этого, заявил депутат от ЛДПР, член думской комиссии по регламенту Василий Власов.

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«Меня больше всего возмутила не незаконная охота депутата Рашкина. Сейчас региональная неделя. Это время, когда депутаты встречаются со своими избирателями. Почему в это время Валерий Федорович с лосем ездил, этот вопрос, наверное, ему надо задавать», - сказал Власов в комментарии «Радио 1».

Он пообещал, что решение по Рашкину примет думская комиссия по этике, а затем – и комиссия по регламенту.

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Депутата Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого оказалась разделанная туша лося. Охотиться на животное было нельзя. При этом Рашкин отказался от медицинского освидетельствования и заявил, чтолося не убивал – тушу якобы просто нашли.

Позже в лесу нашли карабин и охотничий билет на имя Валерия Рашкина, сообщило МВД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КПРФЛДПРВалерий Рашкин
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