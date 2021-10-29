Променял избирателей на лося: в ЛДПР возмущены коммунистом Рашкиным

«Меня больше всего возмутила не незаконная охота депутата Рашкина. Сейчас региональная неделя. Это время, когда депутаты встречаются со своими избирателями. Почему в это время Валерий Федорович с лосем ездил, этот вопрос, наверное, ему надо задавать», - сказал Власов в комментарии «Радио 1».

Он пообещал, что решение по Рашкину примет думская комиссия по этике, а затем – и комиссия по регламенту.