«Утка» про педофила? Коммунисты Приморья вступились за депутата Самсонова
Подозрения в педофилии в адрес Самсонова связаны с протестами КПРФ против результатов выборов, а сам он - порядочный человек, сказал НСН его соратник Евгений Ляшенко.
На депутата ЗакСобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова часто выливают грязные слухи, но на поверку все они оказываются фейками, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» второй секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Евгений Ляшенко. Так он отреагировал на известие об обысках у Самсонова, по данным СМИ, связанных с обвинениями в педофилии, и его задержании.
«Он порядочный человек, мой товарищ, знаю его с 2009 года. Никогда подобных вещей за ним не водилось. Вот эти все бредни, которые появляются в Telegram-каналах, регулярно отправлялись во все инстанции, вплоть до президента и руководства партии, там их рассматривали и говорили, что это бред сумасшедшего. Все скандалы, которые про него вывешивают перед каждыми выборами, Артем оспорил в суде по искам о защите чести и достоинства. Они являются не больше чем грязными слухами. Ни одно из этих дел не нашло подтверждения в суде. Если бы он имел что-то за собой, то вряд ли бы пошел кандидатом в Госдуму, потому что любой из этих моментов можно было бы использовать против него. Но он знает, что это фейк, и многие во Владивостоке уже знают, что это фейк, и относятся к этому скептически», - заявил политик.
Ляшенко напомнил, что Самсонов активно жаловался на итоги выборов в краевое заксобрание, которые прошли в сентябре. Этим он и навлек на себя гнев следователей, предположит его однопартиец.
«Мы были на месте, когда его увозили. Его задержание связано с выборами, которые проходили у нас 19 сентября. Я рассматриваю это как акт устрашения против Коммунистической партии, против Артема Самсонова как яркого лидера и политика. Самсонов неоднократно подавал жалобы на следственный комитет в связи с тем, что они не расследуют нарушения на выборах, отмалчиваются, отказываются от процессуальных действий. Следствие компрометирует себя. Они взяли какую-то "утку" и пытаются притянуть ее за уши», - добавил депутат.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что компартия подала в суд и будет разбираться в задержании депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.
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