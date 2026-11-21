Число погибших при атаке ВСУ на поселок Юбилейное в ЛНР возросло до шести
Число погибших при атаке ВСУ по жилым домам в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики возросло до шести человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Как уточнил Пасечник, спасательная операция в поселке Юбилейное, длившаяся более суток, завершена. Под завалами сотрудники МЧС России обнаружили тела еще трех погибших: 13-летней девочки, ее матери и пожилой женщины.
Пасечник также добавил, что восьмилетняя девочка, получившая ранения в ходе инцидента, была экстренно эвакуирована в Москву. Еще пятеро пострадавших продолжают получать необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях республики.
Ранее в Брянской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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