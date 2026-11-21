Как уточнил Пасечник, спасательная операция в поселке Юбилейное, длившаяся более суток, завершена. Под завалами сотрудники МЧС России обнаружили тела еще трех погибших: 13-летней девочки, ее матери и пожилой женщины.

Пасечник также добавил, что восьмилетняя девочка, получившая ранения в ходе инцидента, была экстренно эвакуирована в Москву. Еще пятеро пострадавших продолжают получать необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях республики.

Ранее в Брянской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».