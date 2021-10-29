Рашкин не исключил, что инцидент с лосем может быть провокацией

По его словам, его удивила реакция полиции.

«Такое количество силовиков приехало в одно место и так быстро. Я просто удивлен. И можно ожидать чего угодно», — сказал Рашкин.

Парламентарий добавил, что тушу убитого и «практически разделанного» лося он обнаружил во время прогулки в лесу, о чём решил сообщить в полицию. Отказ от медицинского освидетельствования Рашкин объяснил тем, что в Саратовской области «всё что угодно может быть».

Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте, сообщает RT.

