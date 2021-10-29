Рашкин не исключил, что инцидент с лосем может быть провокацией
Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что инцидент, произошедший с ним в лесу в Саратовской области, может быть спланированной провокацией, сообщает NEWS.ru.
По его словам, его удивила реакция полиции.
«Такое количество силовиков приехало в одно место и так быстро. Я просто удивлен. И можно ожидать чего угодно», — сказал Рашкин.
Парламентарий добавил, что тушу убитого и «практически разделанного» лося он обнаружил во время прогулки в лесу, о чём решил сообщить в полицию. Отказ от медицинского освидетельствования Рашкин объяснил тем, что в Саратовской области «всё что угодно может быть».
Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Песков призвал минимизировать последствия пандемии в сфере прав человека
- Россиянина посадят на 12 лет за угрозу теракта в соцсетях
- Голикова назвала регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19
- Диггеру Пыжу дали пять лет за гостайну
- Рашкин не исключил, что инцидент с лосем может быть провокацией
- «Не можем прощать долги»: Песков о переговорах с Молдавией по поставкам газа
- Песков прокомментировал задержание депутата от КПРФ Рашкина
- СК допросит Малахова из-за пропажи Светличной
- СМИ предупредили о росте цен на медизделия в 2022 году
- В Кремле пообещали ликвидировать дефицит вакцин от коронавируса в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru