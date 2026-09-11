В Госдуме заявили, что Украина приближается к новому удару «Орешником»

Украина приближается к тому, чтобы Россия нанесла по её территории новый удар ракетным комплексом «Орешник». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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По его словам, это может произойти, если Киев продолжит совершать террористические атаки по мирному населению.

Парламентарий напомнил об ударе Украины по Сочи, отметив, что ВСУ применили не БПЛА, а безэкипажные катера, которые атаковали район Приморского бульвара, где нет никаких военных объектов.

«Это в чистом виде террористическая атака... Поэтому, я думаю, что недалек тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое «Орешник», — заключил он.

Ранее Колесник заявил, что Россия воздерживается от массированного применения «Орешника», чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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