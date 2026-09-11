В Госдуме заявили, что Украина приближается к новому удару «Орешником»
Украина приближается к тому, чтобы Россия нанесла по её территории новый удар ракетным комплексом «Орешник». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, это может произойти, если Киев продолжит совершать террористические атаки по мирному населению.
Парламентарий напомнил об ударе Украины по Сочи, отметив, что ВСУ применили не БПЛА, а безэкипажные катера, которые атаковали район Приморского бульвара, где нет никаких военных объектов.
«Это в чистом виде террористическая атака... Поэтому, я думаю, что недалек тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое «Орешник», — заключил он.
Ранее Колесник заявил, что Россия воздерживается от массированного применения «Орешника», чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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