МО: За ночь силы ПВО сбили почти 390 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 13 сентября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 389 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским и Орловским регионами. Кроме того, добавили в министерстве, БПЛА уничтожили над Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашской Республикой и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.
Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов сообщил, что российские военные систематически наносят удары по украинским аэродромам, выводя из строя взлетные полосы и уничтожая боевые самолеты ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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