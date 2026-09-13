МО: За ночь силы ПВО сбили почти 390 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским и Орловским регионами. Кроме того, добавили в министерстве, БПЛА уничтожили над Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашской Республикой и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

Ранее заслуженный военный летчик Владимир Попов сообщил, что российские военные систематически наносят удары по украинским аэродромам, выводя из строя взлетные полосы и уничтожая боевые самолеты ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».