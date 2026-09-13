Кушнер рассчитывает на обсуждение новых идей по Украине в трехстороннем формате

Зять лидера США Джаред Кушнер рассчитывает на то, что представители России, США и Украины в трехстороннем формате обсудят новые идеи по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС.

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Он рассчитывает на то, что некоторые новые идеи вскоре будут обсуждаться в трехстороннем формате. «Мы работаем над тем, чтобы попытаться это организовать», - отметил Кушнер.

Политик также назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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