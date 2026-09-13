Кушнер рассчитывает на обсуждение новых идей по Украине в трехстороннем формате
13 сентября 202608:03
Денис Хоноров
Зять лидера США Джаред Кушнер рассчитывает на то, что представители России, США и Украины в трехстороннем формате обсудят новые идеи по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС.
Он рассчитывает на то, что некоторые новые идеи вскоре будут обсуждаться в трехстороннем формате. «Мы работаем над тем, чтобы попытаться это организовать», - отметил Кушнер.
Политик также назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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