Орбан объявил начало сопротивления оппозиции Венгрии правительству Мадьяра
Экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсетях, что период спокойного отношения к действиям кабмина во главе с Петером Мадьяром завершен и оппозиция начинает активное сопротивление.
Политик назвал новые венгерские власти «неокоммунистами». Бывший премьер утверждает, что они установили в стране политическую диктатуру. По его словам, новые власти уже взяли под контроль политическую сферу, а теперь стремятся «прибрать к рукам и экономику», которую в последние годы удалось вернуть в венгерские руки. Однако теперь она вновь может быть отдана зарубежному капиталу.
Орбан не пояснил, в чем будет заключаться борьба.
Ранее Будапешт назвал Россию угрозой для Венгрии, Европы и мирового порядка, а также венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дмитриев: Подорожание газа в Европе стало платой за провал глобализма
- Два человека погибли, 12 пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск
- В России начнут контролировать цены на часть продуктов
- Орбан объявил начало сопротивления оппозиции Венгрии правительству Мадьяра
- Кушнер рассчитывает на обсуждение новых идей по Украине в трехстороннем формате
- В России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания
- СМИ: В ФРГ у членов «АдГ» изымают оружие из-за партийной принадлежности
- Глава OpenAI: Возможно создание неподконтрольного человеку ИИ
- Синоптик: Зима в России будет аномально теплой из-за Эль-Ниньо
- Минпросвещения: До пятого класса школьники не должны использовать ИИ