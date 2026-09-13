Орбан объявил начало сопротивления оппозиции Венгрии правительству Мадьяра

Политик назвал новые венгерские власти «неокоммунистами». Бывший премьер утверждает, что они установили в стране политическую диктатуру. По его словам, новые власти уже взяли под контроль политическую сферу, а теперь стремятся «прибрать к рукам и экономику», которую в последние годы удалось вернуть в венгерские руки. Однако теперь она вновь может быть отдана зарубежному капиталу.

Орбан не пояснил, в чем будет заключаться борьба.

Ранее Будапешт назвал Россию угрозой для Венгрии, Европы и мирового порядка, а также венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

