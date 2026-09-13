Песков: Москва принимает меры для безопасности Калининградской области
Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с российским регионом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Известия».
Официальный представитель Кремля заметил, что военная активность альянса там очевидна российской стороне.
До этого с идеей расширить масштаб маневров близ границы с Калининградской областью выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он считает, что это заставит РФ перебросить туда дополнительные силы из-за «непредсказуемости альянса».
Ранее Дмитрий Песков исключил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами, но заявил, что при желании встретиться с российским лидером глава киевского режима может приехать в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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