Песков: Москва принимает меры для безопасности Калининградской области

Москва делает все необходимое для защиты Калининградской области на фоне призывов НАТО усилить учения на границе с российским регионом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Известия».

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Официальный представитель Кремля заметил, что военная активность альянса там очевидна российской стороне.

До этого с идеей расширить масштаб маневров близ границы с Калининградской областью выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он считает, что это заставит РФ перебросить туда дополнительные силы из-за «непредсказуемости альянса».

Ранее Дмитрий Песков исключил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами, но заявил, что при желании встретиться с российским лидером глава киевского режима может приехать в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКалининградская ОбластьБезопасностьНАТО

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