МО: ВС РФ поразили логистический центр в Одесской области
Минувшей ночью 13 сентября российские военные поразили логистический центр в Одесской области на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Речь идет о центре «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское, который применялся для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ. Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами.
Кроме того, в Одессе была поражена электроподстанция «Усатово», а в Николаеве — «Новая». Объекты обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
В ведомстве добавили, что ВС РФ также уничтожили объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивавшие перевозку военных грузов из стран Европы.
Ранее в МО сообщили, что за ночь силы ПВО сбили над страной почти 390 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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