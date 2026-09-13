МО: ВС РФ поразили логистический центр в Одесской области

Речь идет о центре «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское, который применялся для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ. Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами.

Кроме того, в Одессе была поражена электроподстанция «Усатово», а в Николаеве — «Новая». Объекты обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также уничтожили объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивавшие перевозку военных грузов из стран Европы.

Ранее в МО сообщили, что за ночь силы ПВО сбили над страной почти 390 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».