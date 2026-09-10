«Шаг вперед»: В конгрессе США оценили визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
Поездка американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию является «шагом вперед в правильном направлении». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна.
«Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что он хочет заключения мирного соглашения», - указала представитель Республиканской партии на съезде в Техасе.
Луна также подчеркнула, что американский лидер желает организовать трёхсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева, и добиться урегулирования, устаривающего все стороны конфликта.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США могли бы ускорить прекращение военных действий на Украине отказавшись о прямой помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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