«Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что он хочет заключения мирного соглашения», - указала представитель Республиканской партии на съезде в Техасе.

Луна также подчеркнула, что американский лидер желает организовать трёхсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева, и добиться урегулирования, устаривающего все стороны конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США могли бы ускорить прекращение военных действий на Украине отказавшись о прямой помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».