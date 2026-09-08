Трёхдневное перемирие, заключавшееся в отказе России от ударов Киеву на время визита гостей из США, истекло этой ночью. Как сообщили СМИ, ВС РФ этой ночью поразили склад в Соломенском районе Киева и промышленные предприятия в районе Борисполя. Также взрывы гремели в Фастовском и Бучанском районах, Броварах и Василькове, где расположен военный аэродром.

Пока в соцсетях расходятся кадры из охваченной пожарами украинской столицы, Минобороны РФ подтвердило ракетно-дроновый удар. Так, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Кроме того, досталось порту «Черноморск» Одесской области, а заодно был выведен из строя танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.



ЕСТЬ ПОДВИЖКИ

Между тем, американские посланники Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер после поездок в Россию и Украину излучали оптимизм. По крайней мере, если верить Уиткоффу.

По его словам, визиты были совершены по указанию Трампа для содействия прекращению противостояния между Москвой и Киевом. «Был достигнут существенный прогресс, включая движение в направлении того, чтобы запланировать дополнительные трехсторонние переговоры», — заявил Уиткофф. Спецпосланник американского лидера добавил, что Трамп пытается «добиться прочного и долгосрочного мира».

Кроме того, Уиткофф подтвердил, что, кроме него и Кушнера, во встречах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским участвовали сотрудники министерства финансов США, Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Белого дома.

ПОГОВОРИМ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Также Уиткофф и Кушнер отметили, что после выборов в Госдуму 20 сентября Россия будет готова к переговорам по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщила пресс-служба президента Франции.