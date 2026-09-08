Перемирие закончилось: ВС РФ ударили по Киеву, переговоры ждут «после выборов»
В то время, как в США звучат заявления о том, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, далеко не все верят, что мира удастся достичь при президенте Украины Владимире Зеленском.
Трёхдневное перемирие, заключавшееся в отказе России от ударов Киеву на время визита гостей из США, истекло этой ночью. Как сообщили СМИ, ВС РФ этой ночью поразили склад в Соломенском районе Киева и промышленные предприятия в районе Борисполя. Также взрывы гремели в Фастовском и Бучанском районах, Броварах и Василькове, где расположен военный аэродром.
Пока в соцсетях расходятся кадры из охваченной пожарами украинской столицы, Минобороны РФ подтвердило ракетно-дроновый удар. Так, были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, транспортно-логистические и распределительные центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Кроме того, досталось порту «Черноморск» Одесской области, а заодно был выведен из строя танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.
ЕСТЬ ПОДВИЖКИ
Между тем, американские посланники Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер после поездок в Россию и Украину излучали оптимизм. По крайней мере, если верить Уиткоффу.
По его словам, визиты были совершены по указанию Трампа для содействия прекращению противостояния между Москвой и Киевом. «Был достигнут существенный прогресс, включая движение в направлении того, чтобы запланировать дополнительные трехсторонние переговоры», — заявил Уиткофф. Спецпосланник американского лидера добавил, что Трамп пытается «добиться прочного и долгосрочного мира».
Кроме того, Уиткофф подтвердил, что, кроме него и Кушнера, во встречах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским участвовали сотрудники министерства финансов США, Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Белого дома.
ПОГОВОРИМ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Также Уиткофф и Кушнер отметили, что после выборов в Госдуму 20 сентября Россия будет готова к переговорам по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщила пресс-служба президента Франции.
«Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров»,— уточнили в Елисейском дворце. По данным газеты Le Figaro, представители США доложили об этом в ходе встречи с Зеленским, на которой также присутствовали представители Великобритании, Франции и Германии - якобы для согласования дальнейших действий.
Напомним, встреча американской делегации с Путиным состоялась 5 сентября, с Зеленским — 6 сентября. По словам Уиткоффа, в ходе визита прозвучали «новые идеи» по конфликту на Украине со стороны России. Переговорщики заявили о планах по возобновлению трехстороннего формата переговоров. Не исключает переговоры в трехстороннем формате и российская сторона, подтвердил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
КИЕВУ ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ
Вместе с тем перед визитом Уиткоффа и Кушнера в Киев в столице Украины царила тяжелая атмосфера, сообщило издание IntelliNews. «6 сентября внимание было приковано к Киеву, где состоялась встреча Зеленского с двумя американскими посланниками. Между тем настроение в столице ухудшалось, а проблемы Зеленского продолжали усугубляться», — отмечается в материале.
Действительно, украинскому лидеру есть от чего потерять покой — Киев сотрясали не только продолжающиеся удары Вооруженных сил России, но и новый виток внутриполитического кризиса, связанного с коррупционным скандалом, который затронул ближайшее окружение Зеленского.
ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГО?
Тем временем далеко не все верят в возможность урегулирования российско-украинского противостояния, по крайней мере, пока пост президента Украины занимает Зеленский. В частности, о своей скептической позиции заявил в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Успех российской армии, о котором рассказал на переговорах в Москве президент России Владимир Путин, очевиден не только для простых обывателей, но и для спецслужб США и НАТО. У России есть четкий механизм переговоров, где определены основные параметры, которые должны стать основой проекта будущего мирного соглашения. Это безъядерный нейтральный статус Украины, полное освобождение российских территорий и ряд других вопросов. Украина же смотрит на переговорщиков как на очередную прихоть президента США Дональда Трампа. Сегодня Украина полностью контролируется англичанами, они управляют всеми процессами на Украине. Переговоры Уиткоффа и Кушнера в большей степени еще раз обозначают позицию России, Украина же всячески затягивает процесс, пытается помешать российской армии и более полномасштабно с помощью Великобритании, Германии, Франции готовится к боевым действиям в осенне-зимний период. Украина не готова к мирным переговорам, пока у власти находится Зеленский и пока она контролируется Лондоном», — сказал Водолацкий.
По его словам, дальнейший прогресс возможен разве что по воле украинского народа, если тот сместит Зеленского с должности главы государства.
«Нужно, чтобы Украиной пришел управлять проукраинский президент, которому будет интересна и небезразлична судьба Украины и украинского народа. Тогда возможны какие-то сдвиги. Сегодня Зеленский не видит себя вместе с Украиной, у него все имущество на Западе, поэтому он выполняет задачу по уничтожению украинского народа и Украины. Сейчас главное, чтобы приближение холодов заставило шевелиться запуганный украинский народ. Только когда люди сменят власть, у них появится шанс на восстановление своего государства, суверенитета и экономики», — добавил он.
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