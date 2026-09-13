Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку для переговоров по Украине

Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

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Он подчеркнул, что для Москвы эта площадка является приемлемой, пишут «Известия».

Накануне российский лидер Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели в Индии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в США, но заявил, что при желании встретиться с главой РФ глава киевского режима может приехать в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
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