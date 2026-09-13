Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку для переговоров по Украине
Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что для Москвы эта площадка является приемлемой, пишут «Известия».
Накануне российский лидер Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели в Индии.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в США, но заявил, что при желании встретиться с главой РФ глава киевского режима может приехать в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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