Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку для переговоров по Украине

Он подчеркнул, что для Москвы эта площадка является приемлемой, пишут «Известия».

Накануне российский лидер Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели в Индии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в США, но заявил, что при желании встретиться с главой РФ глава киевского режима может приехать в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».