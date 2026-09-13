«Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – заявил он. Политик добавил смайл с указывающим вниз пальцем.

Палец указывает на прикрепленное к посту видео с российским лидером Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов. Глава государства также указал на системные ошибки так называемого Запада в области политики, безопасности и экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

