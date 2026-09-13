Дмитриев: Подорожание газа в Европе стало платой за провал глобализма
Подорожание газа в Европе стало итогом экономической иррациональности Европейского союза и глобалистской идеологии, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – заявил он. Политик добавил смайл с указывающим вниз пальцем.
Палец указывает на прикрепленное к посту видео с российским лидером Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов. Глава государства также указал на системные ошибки так называемого Запада в области политики, безопасности и экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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