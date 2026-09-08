Зеленский: Cентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Москвой.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп поможет найти способ запустить «реальный переговорный процесс» до наступления морозов. Глава Украины указал, что во время встречи со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве обсуждались новые идеи, которые могли бы помочь возобновить дипломатический процесс. Предложения касались энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетической инфраструктуры, экспорта нефти и газа.
Главной задачей Зеленский назвал возобновление переговоров, а затем попытаться сделать предстоящую зиму отличной от предыдущих. Президент Украины подчеркнул, что стороны могли бы найти до или во время зимы шаги, которые «могут приблизить стороны к миру».
Ранее стало известно, что США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года. Переговорщики представили «планы о следующих шагах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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