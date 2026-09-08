Зеленский: Cентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией

По его словам, американский лидер Дональд Трамп поможет найти способ запустить «реальный переговорный процесс» до наступления морозов. Глава Украины указал, что во время встречи со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве обсуждались новые идеи, которые могли бы помочь возобновить дипломатический процесс. Предложения касались энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетической инфраструктуры, экспорта нефти и газа.

Главной задачей Зеленский назвал возобновление переговоров, а затем попытаться сделать предстоящую зиму отличной от предыдущих. Президент Украины подчеркнул, что стороны могли бы найти до или во время зимы шаги, которые «могут приблизить стороны к миру».

Ранее стало известно, что США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года. Переговорщики представили «планы о следующих шагах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

