Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства нелицеприятно отозвался о сотрудниках пресс-службы президента Франции, которые уже поспешили заявить о том, что Россия будет готова к переговорам по российско-украинскому конфликту после выборов в Госдуму, которые пройдут в России с 18 по 20 сентября.

«Французы уже заявили из Елисейского дворца, дескать, они там были, и американцы сказали, что после выборов в Госдуму обязательно возобновятся прямые переговоры с участием США. Оставляю все это на совести Елисейского дворца. Тем более что он уже неоднократно “прославился” не вполне этичным поведением по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров», — отметил Лавров.

Он также назвал спекуляцией заявление депутата Верховной Рады Анны Скороход о том, что привезенные Кушнером и Уиткоффом условия мирного соглашения оказались для Киева хуже предыдущих. «Если раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территорий, то сейчас потребовали», — отмечала Скороход.

«В нашей дипломатической традиции принято ограничиваться тем, что мы решили поведать публике. Не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать: “Что же господин Уиткофф и господин Кушнер привезли в Москву, что же потом отвезли в Киев?” Какая-то женщина — депутат Верховной рады — уже сказала, что то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась», — указал в свою очередь Лавров.

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ГОТОВ

Вместе с тем события последних дней никак не повлияли на нежелание Зеленского заключать с Россией мирное соглашение. Об этом в соцсети X заявил американский политолог Гарланд Никсон. «Зеленский не приемлет никаких сделок», — констатировал он, обвинив президента Украины в осознанном продолжении конфликта, в ходе которого гибнут рядовые украинцы.

Вслух же украинский лидер называл диалог с Уиткоффом и Кушнером конструктивным и удачнsм, заявив, что представители США знают многие детали событий на поле боя. Издание Financial Times уточняет, что Зеленский снова назвал неприемлемой передачу Донбасса ради того, чтобы заключить мирное соглашение, призвав вместо этого Вашингтон нарастить выпуск ракет для комплексов Patriot.

УСПЕХИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Пока же Зеленский с упорством, достойным лучшего применения, настаивает на продолжении конфликта с Москвой, Вооруженные силы России в пух и прах разносят инфраструктуру на Украине.