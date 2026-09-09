На пути к миру: В США анонсировали дорожную карту для переговоров по Украине
Несмотря на восторженные заявления Владимира Зеленского о встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, украинский лидер продолжает упорствовать в нежелании прекращать конфликт с Россией. Это резко контрастирует с намерениями российской стороны, полагают эксперты.
Дорожная карта для возобновления переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может быть разработана в ближайшие недели. Об этом во время выступления перед журналистами в Колумбии заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляцию вели американские телеканалы.
«Не хочу проявлять излишний оптимизм, но и пессимизма не испытываю: полагаю, что в ближайшие недели существует возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны, ведь именно это необходимо для завершения конфликта», — подчеркнул Рубио.
Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, где обсуждали перспективы мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Днем позже Уиткофф и Кушнер встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Переговорщики обсуждали, какими должны быть элементы длительного мира и что могут получить от него Россия, Украина и остальной мир. Также они поддержали возвращение к трехсторонним переговорам. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США.
РАЗГОВОР С ТРАМПОМ
По итогам визита Уиткоффа и Кушнера Путин провел переговоры с Трампом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщило издание РБК.
По словам Ушакова, Трамп делал упор на то, что конфликт между Россией и Украиной необходимо прекратить как можно скорее. Американский лидер подчеркнул, что желал бы добиться этого в период своего президентства. Президент США также отметил, что завершение боевых действий послужило бы дальнейшему взаимовыгодному восстановлению отношений между Вашингтоном и Москвой.
В свою очередь Путин рассказал Трампу, какие решения могли бы принять США, чтобы остановить конфликт на Украине. Путин также поддержал дальнейшее партнерство «двух великих держав» и одобрительно отозвался об усилиях США и лично Трампа в урегулировании конфликта на Украине.
Путин также представил «объективный и обстоятельный анализ» ситуации на фронтах спецоперации, а также обозначил свое видение перспектив достижения ее задач и целей, подчеркнул Ушаков.
ФРАНЦУЗЫ ПОТОРОПИЛИСЬ?
Кроме того, о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Путиным высказался и министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». По его словам, Уиткофф и Кушнер в ходе беседы исходили из позиции Трампа о признании реалий на земле и о недопущении вступления Украины в НАТО.
Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства нелицеприятно отозвался о сотрудниках пресс-службы президента Франции, которые уже поспешили заявить о том, что Россия будет готова к переговорам по российско-украинскому конфликту после выборов в Госдуму, которые пройдут в России с 18 по 20 сентября.
«Французы уже заявили из Елисейского дворца, дескать, они там были, и американцы сказали, что после выборов в Госдуму обязательно возобновятся прямые переговоры с участием США. Оставляю все это на совести Елисейского дворца. Тем более что он уже неоднократно “прославился” не вполне этичным поведением по отношению к содержанию телефонных и прочих разговоров», — отметил Лавров.
Он также назвал спекуляцией заявление депутата Верховной Рады Анны Скороход о том, что привезенные Кушнером и Уиткоффом условия мирного соглашения оказались для Киева хуже предыдущих. «Если раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территорий, то сейчас потребовали», — отмечала Скороход.
«В нашей дипломатической традиции принято ограничиваться тем, что мы решили поведать публике. Не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать: “Что же господин Уиткофф и господин Кушнер привезли в Москву, что же потом отвезли в Киев?” Какая-то женщина — депутат Верховной рады — уже сказала, что то, что они привезли, гораздо хуже того, от чего Украина уже отказалась», — указал в свою очередь Лавров.
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ГОТОВ
Вместе с тем события последних дней никак не повлияли на нежелание Зеленского заключать с Россией мирное соглашение. Об этом в соцсети X заявил американский политолог Гарланд Никсон. «Зеленский не приемлет никаких сделок», — констатировал он, обвинив президента Украины в осознанном продолжении конфликта, в ходе которого гибнут рядовые украинцы.
Вслух же украинский лидер называл диалог с Уиткоффом и Кушнером конструктивным и удачнsм, заявив, что представители США знают многие детали событий на поле боя. Издание Financial Times уточняет, что Зеленский снова назвал неприемлемой передачу Донбасса ради того, чтобы заключить мирное соглашение, призвав вместо этого Вашингтон нарастить выпуск ракет для комплексов Patriot.
УСПЕХИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Пока же Зеленский с упорством, достойным лучшего применения, настаивает на продолжении конфликта с Москвой, Вооруженные силы России в пух и прах разносят инфраструктуру на Украине.
Так, по данным Telegram-канала SHOT, под удар российской армии попали склады, транспортная и портовая инфраструктура, жителей Киева просят закрыть окна, а в Николаеве наступил частичный блэкаут. В Николаеве российская армия нанесла удары по объектам в Корабельном, Центральном и Ингульском районах города, а также по инфраструктуре местного порта. Согласно предварительным данным, для атак использовались ракеты «Бандероль», управляемые авиабомбы и беспилотники типа «Герань».
Также сильный запах гари ощущался в Печерском и Подольском районах Киева, местные склады были атакованы в Голосеевском районе украинской столицы, также наносились удары по объектам на окраине города, в Василькове и Триполье.
Взрывы гремели и в Харькове. Так, был поврежден склад в Холодногорском районе, что на западе города.
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