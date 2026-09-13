Офис Зеленского: Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в Киев
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер при последнем посещении Киева не привезли кардинально новых идей, заявил «Новости Live» глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются», - указал он. Отмечается, что украинские власти ищут «новые подходы для решения старых вопросов». Буданов отметил, что переговорный процесс удалось оживить.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но не остановит СВО на это время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт: ВС РФ нанесли удар по польскому заводу Cersanit в центре Украины
- Офис Зеленского: Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в Киев
- «Спартак» одержал свою самую крупную победу в КХЛ
- Умер заслуженный артист России Геннадий Спириденков
- Лавров: РФ готова к переговорам с Украиной, но не остановит СВО на это время
- Трамп выступил за объединение Ирландии
- Драка зрителей сорвала концерт группы «Ленинград» в Минводах
- Ядовитые медузы заполонили пляжи Кубани и Крыма
- Эксперт сообщил о росте пенсии у силовиков и граждан старше 80 лет с октября
- Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу