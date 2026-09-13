Офис Зеленского: Уиткофф и Кушнер не привезли новых идей в Киев

«Кардинально новых идей пока нет, но они обновляются», - указал он. Отмечается, что украинские власти ищут «новые подходы для решения старых вопросов». Буданов отметил, что переговорный процесс удалось оживить.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но не остановит СВО на это время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

