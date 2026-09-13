В России начнут контролировать цены на часть продуктов
Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года и затронут некоторые продовольственные товары.
В России со следующего года начнут контролировать цены на 24 вида продуктов питания, в том числе на некоторые виды мяса, рыбу, молочную продукцию и часть овощей, крупы. При этом сейчас в стране наблюдается тенденция, когда цены одновременно снижаются и растут. Однако специалисты называют эту «китайскую шкатулку» нормальным экономическим явлением.
КОНТРОЛЬ ЦЕН
В России с 1 января 2027 года власти начнут мониторить формирование цен на некоторые продукты питания. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно нововведениям, правительство утвердит перечень продовольственных товаров, в отношении которых будут производить мониторинг, оценку и комплексный анализ динамики и факторов формирования цен. Речь идет о 24 видах продуктов питания, включая самые распространенные виды мяса, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, макароны, некоторые овощи и крупы, пишет ТАСС.
Закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина был принят в августе 2026 года. Отмечается, что это необходимо для своевременного выявления причин резкого удорожания продуктов.
Документ также предусматривает утверждение перечня федеральных органов исполнительной власти, которые будут получать сведения о субъектах, осуществляющих торговую деятельность. Это коснется информации о продаже и поставках, о сумме прибыли, доходов и расходов хозяйствующих субъектов. В перечень вошли Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат.
В прошлом году в Госдуме предлагали ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов. В РФ к ним относят в частности молоко, масло, яйца, сахар, хлеб, основные виды мяса, картофель, соль. Тогда депутат Сергей Миронов заявил, что наценка на эту категорию не должна превышать 15% от закупочной стоимости.
РОСТ ЦЕН
При этом в России в настоящий момент отмечают рост цен. Например, председатель правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека с начала года увеличилась на 8,5% и в июле составила в среднем 8 тысяч 159 рублей в месяц, пишет ТАСС.
В свою очередь кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью изданию «ФедералПресс» рассказал, что с начала года цены выросли на 4,67%, но в августе наметилась устойчивая тенденция к снижению — среднесуточное падение составило 0,003% против роста в 0,017% в июле.
По его словам, по сравнению с концом 2025 года существенно подешевели некоторые продовольственные товары. Например, стоимость сливочного масла снизилась на 7%, пастеризованного молока — на 1%, ультрапастеризованного молока — на 3%, сметаны — на 2,5%, творога — на 1%, твердых и мягких сыров — на 3,5%, шлифованного риса — на 3%. Особенно заметно подешевели сезонные овощи: огурцы — на 42,5%, помидоры — на 21%, добавил Балынин.
Он также спрогнозировал значительное снижение цен на отдельные категории в ближайшее время. Так, согласно подсчетам, сливы, дыни и арбузы могут подешеветь на 20-25%, яблоки и груши — на 15-20%, свекла, капуста и морковь — на 12-15%, а лук и чеснок — на 8-10%.
Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в беседе с НСН тоже подтвердил, что цены на овощи в России в ближайшее время стабилизируются.
«Сейчас два основных фактора подорожания: сезонность и инфляция издержек. Издержки растут не только в производстве овощей, это топливо, амортизация техники, стоимость рабочей силы, плюс логистика тоже дорожает. Я не думаю, что овощи в реальном выражении будут дорожать в ближайшее время. На рынок в период большой уборки будет поступать массово продукция, будет дешевле. Что касается накруток в торговле, борщевой набор входит в перечень социально значимых, наценка минимальная — от 5% до 10%», - уточнил он.
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
Аналитики говорят, что в России отмечается тенденция, когда цены одновременно снижаются и растут. К примеру, летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию, но бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать, пишут «Известия».
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сравнили такую разнонаправленную динамику с «китайской шкатулкой», когда за одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. По оценкам аналитиков, осенью тренд развернется — сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет.
При этом научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает это нормальным экономическим явлением. По его словам, рост цен на продовольственные товары в России будет зависеть от урожая, а на импортные товары — от курса рубля, и, если он будет ослабевать, все импортные позиции подорожают, подешевеет то, что будет в дефиците.
«То, что какие-то цены снижаются, какие-то — растут, — это абсолютно нормальное экономическое явление. Так происходит во всех странах, и так свидетельствует экономическая теория. На это не надо обращать внимание. Ничего равномерно в динамике цен не происходит, потому что цены строятся от спроса и предложений. Продовольствие — это сельскохозяйственный продукт. Он зависит от урожая, сбора и от цены. Как он себя ведет? Центральный банк предвидит общую инфляцию в конце года в 6,5%. Они позитивисты, значит будет в районе 7%. Скачка цен я не жду. Многое зависит от курса рубля, потому что у каждого россиянина в наборе потребления примерно 30-35% — это импортные товары. Это критический импорт — то, что мы просто физически не выращиваем. Если рубль будет ослабевать, значит все импортные товары начнут дорожать. Подешевеет то, что будет в дефиците», - объяснил он в разговоре с НСН.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что фиксация цен на широкий круг продуктов может спровоцировать спад их производства и дефицит, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дмитриев: Подорожание газа в Европе стало платой за провал глобализма
- Два человека погибли, 12 пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск
- В России начнут контролировать цены на часть продуктов
- Орбан объявил начало сопротивления оппозиции Венгрии правительству Мадьяра
- Кушнер рассчитывает на обсуждение новых идей по Украине в трехстороннем формате
- В России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания
- СМИ: В ФРГ у членов «АдГ» изымают оружие из-за партийной принадлежности
- Глава OpenAI: Возможно создание неподконтрольного человеку ИИ
- Синоптик: Зима в России будет аномально теплой из-за Эль-Ниньо
- Минпросвещения: До пятого класса школьники не должны использовать ИИ