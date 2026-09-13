В России начнут контролировать цены на часть продуктов

«То, что какие-то цены снижаются, какие-то — растут, — это абсолютно нормальное экономическое явление. Так происходит во всех странах, и так свидетельствует экономическая теория. На это не надо обращать внимание. Ничего равномерно в динамике цен не происходит, потому что цены строятся от спроса и предложений. Продовольствие — это сельскохозяйственный продукт. Он зависит от урожая, сбора и от цены. Как он себя ведет? Центральный банк предвидит общую инфляцию в конце года в 6,5%. Они позитивисты, значит будет в районе 7%. Скачка цен я не жду. Многое зависит от курса рубля, потому что у каждого россиянина в наборе потребления примерно 30-35% — это импортные товары. Это критический импорт — то, что мы просто физически не выращиваем. Если рубль будет ослабевать, значит все импортные товары начнут дорожать. Подешевеет то, что будет в дефиците», - объяснил он в разговоре с НСН.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что фиксация цен на широкий круг продуктов может спровоцировать спад их производства и дефицит, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».