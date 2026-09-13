Два человека погибли, 12 пострадали после атаки БПЛА на Нижнекамск
Два человека погибли, 12 получили травмы после атаки беспилотников на Нижнекамск, сообщает Telegram-канал Mash.
Повреждены промышленные и гражданские объекты. Один из БПЛА попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль, в котором находились четверо молодых людей. Двое погибли, двоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Четыре человека пострадали при атаке на жилой дом. Кроме того, на одном из предприятий начался пожар. Производство не останавливали.
Ранее при атаке ВСУ на Тольятти пострадал человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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