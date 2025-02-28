Маск: Зеленский потерял доверие американцев после встречи с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал недавнюю встречу президентов США и Украины, назвав поведение Владимира Зеленского «хамским».
Маск отметил, что украинский лидер «уничтожил себя в глазах американского народа», из-за того, что во время встречи с Дональдом Трампом он постоянно перебивал американского президента и пытался спорить с ним.
Комментарий Маска был сделан на фоне публичной перепалки, произошедшей в Белом доме.
Трамп, в свою очередь, заявил, что в таких условиях будет сложно вести дальнейшие переговоры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru