Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени после напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Reuters.

В ходе переговоров между лидерами двух стран произошла перепалка, в результате которой было принято решение об отмене пресс-конференции, намеченной по итогам встречи.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру

Журналистка телеканала CNN Кэйтлин Коллинс сообщила в соцсети X, что пресс-конференция не состоялась после того, как стороны не пришли к согласию.

Источники Reuters утверждают, что разногласия между двумя президентами касались различных вопросов по украинскому кризису и возможных уступок с украинской стороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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