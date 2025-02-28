Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени после напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Reuters.
В ходе переговоров между лидерами двух стран произошла перепалка, в результате которой было принято решение об отмене пресс-конференции, намеченной по итогам встречи.
Журналистка телеканала CNN Кэйтлин Коллинс сообщила в соцсети X, что пресс-конференция не состоялась после того, как стороны не пришли к согласию.
Источники Reuters утверждают, что разногласия между двумя президентами касались различных вопросов по украинскому кризису и возможных уступок с украинской стороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru