Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом

Журналистка телеканала CNN Кэйтлин Коллинс сообщила в соцсети X, что пресс-конференция не состоялась после того, как стороны не пришли к согласию.

Источники Reuters утверждают, что разногласия между двумя президентами касались различных вопросов по украинскому кризису и возможных уступок с украинской стороны, передает «Радиоточка НСН».

