Лингвист оценила шансы слова «воздухан» попасть в словари
Популярное сленговое слово «воздухан» имеет высокие шансы пополнить словари молодежного жаргона, однако вряд ли попадет в академические издания. Таким мнением с РИА Новости поделилась доктор филологических наук и профессор РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.
По ее оценке, прогнозировать будущее неологизмов всегда непросто, но в данном случае слово, скорее всего, так и останется элементам сленга. Филолог объяснила, что это выражение несет выраженный негативный оттенок и ассоциируется с внутренней пустотой и стремлением преувеличить свои достижения. В основе термина лежит метафора, родственная фразеологизму «бросать слова на ветер».
Появление и популярность «воздухана» эксперт связывает с растущим интересом общества к классификации различных социальных и поведенческих типажей. Козловская напомнила о популярности таких слов как «скуф», «пикми», «альтушка», «тюбик».
«В заголовках СМИ уже встречаются вопросы вроде "Кто вы - темщик, воздухан или сыночка-корзиночка?», - заключила Козловская.
Ранее «кринж» и «рофл» стали самыми раздражающюми россиян словами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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