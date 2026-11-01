Лингвист оценила шансы слова «воздухан» попасть в словари

По ее оценке, прогнозировать будущее неологизмов всегда непросто, но в данном случае слово, скорее всего, так и останется элементам сленга. Филолог объяснила, что это выражение несет выраженный негативный оттенок и ассоциируется с внутренней пустотой и стремлением преувеличить свои достижения. В основе термина лежит метафора, родственная фразеологизму «бросать слова на ветер».

Появление и популярность «воздухана» эксперт связывает с растущим интересом общества к классификации различных социальных и поведенческих типажей. Козловская напомнила о популярности таких слов как «скуф», «пикми», «альтушка», «тюбик».

«В заголовках СМИ уже встречаются вопросы вроде "Кто вы - темщик, воздухан или сыночка-корзиночка?», - заключила Козловская.

Ранее «кринж» и «рофл» стали самыми раздражающюми россиян словами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».